انخفاض الولادات في اليابان بمقدار 170 ألفًا في الفترة من يناير إلى مارس
أخبار اليابانلايف ستايل
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو- (جيجي برس)-- أظهر تقرير أولي لوزارة الصحة يوم الجمعة أن عدد الأطفال الذين ولدوا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار في اليابان انخفض إلى 170804.
وانخفض هذا الرقم، الذي يشمل المواطنين الأجانب الذين يعيشون في اليابان، بمقدار 11.673، أو 6.4%، عن العام السابق.
وارتفع عدد حالات الزواج في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.3% إلى 136653.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 0.5% ليصل إلى 441370.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
انخفاض عدد السكان جيجي برس انخفاض عدد المواليد شيخوخة المجتمع