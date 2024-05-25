انخفاض الولادات في اليابان بمقدار 170 ألفًا في الفترة من يناير إلى مارس

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أظهر تقرير أولي لوزارة الصحة يوم الجمعة أن عدد الأطفال الذين ولدوا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار في اليابان انخفض إلى 170804.

وانخفض هذا الرقم، الذي يشمل المواطنين الأجانب الذين يعيشون في اليابان، بمقدار 11.673، أو 6.4%، عن العام السابق.

وارتفع عدد حالات الزواج في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.3% إلى 136653.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 0.5% ليصل إلى 441370.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)