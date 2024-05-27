【فيديو】سعر لن تتوقعه لأغلى شمامتين في اليابان!

أخبار اليابان

تم بيع زوج من الشمام الفاخر من نوع ”يوباري“ في أول مزاد لهذا العام في مدينة يوباري بشمال اليابان بسعر قدره 3 ملايين ين، أو ما يعادل حوالي 19 ألف دولار. يعد هذا الشمام من الفواكه الفاخرة التي تحظى بشعبية كبيرة كهدايا في اليابان. تم بيع حوالي 1700 حبة من شمام يوباري في هذا المزاد، وكانت جميعها قد جنيت في اليوم السابق، مما يعكس الطلب الكبير على هذه الفاكهة الفاخرة.

شمام يوباري هو نوع من الشمام المميز يُنتج في منطقة يوباري في شمال اليابان. يُعتبر شمام يوباري من بين أجود أنواع الشمام في اليابان وحول العالم، ويتميز بنكهته الفريدة وجودته العالية. يُعتبر شمام يوباري هدية رمزية في الثقافة اليابانية، ويُقدم غالبًا كهدية في المناسبات الخاصة والاحتفالات. تتم زراعة شمام يوباري في بيئة خاصة تتميز بتقلبات درجات الحرارة الكبيرة بين الليل والنهار، مما يسهم في تطوير نكهته الفريدة وجعله محبباً للعديد من الناس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)