العلماء وخبراء برايل يتعاونون لترجمة كتاب فيزياء متقدم لضعاف البصر في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- عمل العلماء وضعاف البصر وخبراء طريقة برايل معًا في اليابان لترجمة كتاب عن الأبحاث المتقدمة في الفيزياء إلى نظام الكتابة للقراء ضعاف البصر. وقد انضم الكتاب، الذي يركز على أصل الكون والمادة، إلى قائمة الكتب العلمية المكتوبة بطريقة برايل، وهي قصيرة جدًا في اليابان نظرًا للمعرفة الخاصة اللازمة لترجمتها.

يشرح الكتاب، الذي كتبه باحثون من منظمة أبحاث مسرعات الطاقة العالية، المعروفة باسم KEK، كيف تم إنشاء الكون قبل 13.8 مليار سنة وكيف ظهرت المادة والأرض والحياة، بناءً على أحدث المعارف ونتائج التجارب الحديثة. وهو مخصص لأولئك الذين لديهم معرفة بمستوى المدرسة الثانوية على الأقل.

ضم فريق مشروع الترجمة أعضاء من KEK وجامعة تسوكوبا للتكنولوجيا، وهي الجامعة الوطنية الوحيدة في اليابان للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية وسمعية. وقد تعاون الفريق بشكل وثيق لضمان دقة وسهولة الفهم للقراء ضعاف البصر، حيث تعتبر ترجمة الكتب العلمية إلى برايل تحديًا كبيرًا نظرًا لتعقيد المصطلحات والمفاهيم العلمية.

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو جعل المعرفة العلمية متاحة للجميع، بغض النظر عن قدراتهم البصرية. من خلال توفير كتب علمية متقدمة بطريقة برايل، يمكن للطلاب والباحثين ضعاف البصر الوصول إلى المعلومات الحديثة في مجال الفيزياء والمشاركة في الأبحاث العلمية بشكل أكثر فعالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)