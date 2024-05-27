حاكمة طوكيو تعلن خوض الانتخابات سعياً لفترة ثالثة

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط محافظِة طوكيو كويكي يوريكو للترشح لفترة ثالثة في انتخابات محافظ طوكيو المقرر إجراؤها في 7 يوليو/ تموز، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر.

ومن المتوقع أن تحصل كويكي يوريكو (71 عاما) على دعم حزب كوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان الذي تربطها به علاقة تعاون. ومن المرجح أن يدعمها الحزب الديمقراطي الليبرالي، الشريك المهيمن في الكتلة الحاكمة، أيضا.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنها قد تعلن رسميا ترشحها يوم الأربعاء عندما يعقد مجلس مدينة طوكيو جلسة عادية.

لقد اختار الحزب الليبرالي الديمقراطي بالفعل عدم تقديم مرشحه الخاص. صوتت مجموعة الحزب في مجلس العاصمة لصالح ميزانية كويكي المالية لعام 2024، وتعاونت معها في حملات الانتخابات البلدية الأخيرة والانتخابات الفرعية لمجلس العاصمة.

يعمل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني والحزب الشيوعي الياباني معًا لإيجاد منافس لكويكي. لكن فرع طوكيو لاتحاد نقابات العمال الياباني، وهو الهيئة الجامعة للنقابات العمالية في البلاد ومجموعة دعم رئيسية للحزب الشيوعي الياباني، دعم كويكي في انتخابات محافظ طوكيو لعام 2020 وقد يفعل ذلك مرة أخرى هذه المرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)