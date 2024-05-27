العدوى البكتيرية المميتة تنمو بوتيرة قياسية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- يتزايد عدد مرضى متلازمة الصدمة التسمّمية، وهي عدوى قاتلة تسببها البكتيريا المسببة لالتهاب الحلق العقدي، بوتيرة قياسية في اليابان.

يمكن أن تسبب متلازمة الصدمة التسمّمية فشلًا عضويًا متعددًا ونخرًا في الأطراف، مع معدل وفيات يبلغ حوالي 30٪.

يتم الكشف بشكل متزايد عن سلالات معدية بشكل خاص، ويدعو الخبراء إلى زيادة الوعي، خاصة بين كبار السن الذين هم عرضة بشكل خاص للعدوى.

تنتقل البكتيريا العقدية في المقام الأول عن طريق الاتصال البشري والقطرات المحمولة جواً. غالبًا ما يظل الأشخاص المصابون بدون أعراض، لكن يمكن للبكتيريا أن تتسلل إلى الدم والأنسجة مثل العضلات، مما يؤدي أحيانًا إلى الإصابة بمتلازمة الصدمة التسمّمية.

تشمل الأعراض الأولية الحمى والقشعريرة، ويمكن أن تتطور العدوى بسرعة لتسبب حالة من الصدمة من خلال انخفاض ضغط الدم وفشل العديد من الأعضاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)