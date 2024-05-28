تويوتا ستتوقف عن رعاية الألعاب الأولمبية بعد دورة باريس

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ناغويا - (جيجي برس)-- تخطط شركة تويوتا موتور لعدم تجديد عقد الرعاية رفيع المستوى مع اللجنة الأولمبية الدولية بعد دورة ألعاب باريس هذا الصيف، حسبما علم يوم الاثنين.

وستقوم الشركة بدلاً من ذلك بتقديم المساعدة المالية المباشرة للرياضيين ودعم الرياضات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبموجب اتفاق الرعاية مع اللجنة الأولمبية الدولية، قدمت تويوتا المساعدات المالية والنقل خلال الألعاب الأولمبية. تم توقيع العقد لمدة 10 سنوات في عام 2015 ومن المقرر أن ينتهي هذا العام.

وقالت مصادر مطلعة إن تويوتا تعتقد أنها أوفت بدورها كراعٍ للأولمبياد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إقامة ألعاب طوكيو في عام 2021.

وفي الوقت نفسه، تخطط شركة صناعة السيارات للحفاظ على عقد الرعاية مع اللجنة البارالمبية الدولية. وتخطط أيضًا لمواصلة إدارة ما مجموعه حوالي 30 فريقًا للرغبي والبيسبول وغيرها من الفرق الرياضية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)