مسبار فضائي يعثر على معدن الأوليفين في صخور قمرية

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“ عن اكتشاف مهم للغاية من قبل المسبار القمري ”سليم“، حيث التقط صورة لصخرة تحتوي على معدن الأوليفين. هذا الاكتشاف يثير توقعات مهمة بشأن فهمنا لأصل القمر.

وقد حلل الباحثون صور صخور موجودة على سطح القمر التقطتها كاميرا المسبار. ويقولون إنهم حصلوا على بيانات تظهر وجود معدن يسمى الأوليفين، والذي ربما كان موجودًا في أعماق القمر. ويقولون إنهم سيدرسون التركيب الكيميائي للمعدن بالتفصيل.

وتقول البروفيسورة أوتاكي ماكيكو من جامعة أيزو إنهم تمكنوا من جمع البيانات التي انتظروها طويلاً. وأضافت أن النتائج قدمت أدلة مشجعة للغاية. يُعتبر الأوليفين المكون الرئيسي للوشاح العلوي للأرض، ويُعتقد أنه يشكل الجزء الأكبر من الوشاح القمري، الذي يشكل 90% من كتلة القمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)