كوريا الشمالية تعلن فشل إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا للاستطلاع مساء الاثنين، لكنه انفجر خلال المرحلة الأولى من الرحلة بسبب مشكلة في المحرك، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية في البلاد.

وأفادت ”الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي“ في البلاد في بيان نقله الإعلام الرسمي بأن قمر ”ماليغيونغ-1-1“ الاستطلاعي ”انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه“، مضيفة أن ”سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرّك الأكسجين السائل والنفط الذي تم تطويره حديثا“.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إن كوريا الشمالية مضت قدما في إطلاق القمر الصناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، مضيفا أنه اختفى فوق البحر الأصفر ولم يتم إطلاق أي جسم إلى الفضاء. وأشار إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، أطلقت كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري من تونغتشانغ-ري في شمال غرب البلاد باتجاه جنوب البحر الأصفر في حوالي الساعة 10:44 مساءً. يوم الاثنين، وتم اكتشاف العديد من قطع الحطام في البحر حوالي الساعة 10:46 مساءً.

ودعت الحكومة اليابانية، من خلال نظام الإنذار المبكر J-Alert، الناس في محافظة أوكيناوا الجنوبية إلى الاحتماء. وتم رفع حالة التأهب بعد أن أدركت الحكومة أن الصاروخ لن يصل إلى اليابان.

وأصدر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تعليماته للموظفين الحكوميين بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة وتوفير معلومات دقيقة للجمهور بسرعة، والتحقق من سلامة الطائرات والسفن، واتخاذ جميع الاستعدادات الممكنة لأي حالة طوارئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)