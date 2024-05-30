الشركات اليابانية تصبح أكثر صرامة بشأن إساءة المعاملة من قبل العملاء

أخبار اليابان

طوكيوـ (جيجي برس)-- بدأت الشركات اليابانية في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة مشكلة إساءة معاملة الموظفين من قبل العملاء، التي أصبحت تشكل مشكلة كبيرة خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات.

لمعالجة هذه المشكلة، تتحرك شركات الطيران والسكك الحديدية بشكل متزايد نحو توحيد الإجراءات للتعامل مع العملاء الذين يواجهون مشكلات، والإعلان عن إجراءات مضادة أكثر صرامة.

ونظرًا لتصاعد سلوك المضايقة عند ترك الموظفين للتعامل بأنفسهم، فإن الشركات ستركز بشكل أكبر على الاستجابات التنظيمية من أجل حماية الموظفين دون التأثير على جودة الخدمات.

في وقت سابق من شهر مايو/ أيار، قامت الخطوط الجوية اليابانية الشركة الأم لشركة خطوط كل اليابان الجوية، بمراجعة إرشادات خدمة العملاء الخاصة بها لتشمل حديثًا كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من سوء المعاملة، مثل التحرش الجنسي.

تدعو المبادئ التوجيهية العديد من المسؤولين إلى الاستجابة معًا لكل حالة إساءة استخدام من حيث المبدأ، وتوصي بتسجيل وتوثيق التفاعلات مع العملاء الذين يسببون المشاكل إذا كان ذلك ممكنًا بعد الحصول على موافقة منهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)