مدينة يابانية تسجل زوجين مثليين كشركاء

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ناغاساكي - (جيجي برس)-- أصدرت مدينة في جنوب غرب اليابان لزوجين مثليين شهادة إقامة تعترف بعلاقتهما كشريكين في زواج بحكم الأمر الواقع، وهي خطوة غير مسبوقة في بلد حيث زواج المثليين لم يصبح قانونيًا بعد. وأصدرت مدينة أومورا في محافظة ناغاساكي الشهادة التي تسجل كيتا ماتسورا، 38 عامًا، بصفته رب الأسرة وشريكه يوتارو فوجياما، 39 عامًا، كزوج غير مسجل، بعد أن تقدم الزوجان بطلب للحصول عليها في 2 مايو/ أيار.

تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة اعترافًا رسميًا من قبل مدينة أومورا بعلاقة الزوجين المثليين، مما يمكن أن يكون له تأثير كبير على الجهود المبذولة لتشريع زواج المثليين في اليابان. وزارة الشؤون الداخلية في البلاد أكدت أنها ليست على علم بأي سابقة تم فيها إصدار شهادات إقامة للأزواج المثليين مع وصف العلاقة الذي يستخدم عادة للأزواج المغايرين في الزواج الفعلي.

قال كيتا ماتسورا في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أومورا: ”كنت سعيدًا حقًا“. ”أنا ممتن بصدق للمدينة لاتخاذ قرار جريء مثل هذا“. وأضاف يوتارو فوجياما: ”آمل أن تتخذ المزيد من الحكومات المحلية إجراءات مماثلة وأن تصبح اليابان مكانًا صديقًا للمثليين وغيرهم من السكان.“ يتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على حركة حقوق المثليين في اليابان، وتشجيع المزيد من الحكومات المحلية على اتخاذ خطوات مماثلة. تعكس هذه الخطوة التزام مدينة أومورا بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة، وتعد إشارة إيجابية نحو قبول وتضمين جميع الأفراد بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية.

في حين أن هذه الخطوة لا تصل إلى حد تشريع زواج المثليين على المستوى الوطني، فإنها تمثل تقدمًا مهمًا في مسار الاعتراف القانوني بحقوق المثليين في اليابان. يمكن أن تمهد هذه المبادرة الطريق لمزيد من التغييرات الإيجابية في السياسات والتشريعات المستقبلية، مما يعزز من حقوق المثليين في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)