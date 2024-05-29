تعاون بين تويوتا وسوبارو ومازدا لإنتاج محركات محايدة كربونيًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- ستتعاون شركة تويوتا موتور ومازدا موتور وشركة سوبارو لتطوير محركات جديدة تناسب عصر السيارات الكهربائية، حسبما كشف رؤساء الشركات الثلاث في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

وبينما تقود الشركات المصنعة الأمريكية والصينية تطوير السيارات الكهربائية، فإن شركات صناعة السيارات اليابانية ستهدف إلى تحسين تقنيات محركاتها، وهو مجال تتمتع فيه شركات صناعة السيارات اليابانية بميزة، ومتابعة تطوير المحرك كوسيلة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات.

وتمتلك تويوتا حاليا حصة 5% في مازدا و20% في سوبارو. وتشتهر مازدا بمحركاتها الدوارة الصغيرة والخفيفة والقوية، وتمتلك سوبارو تكنولوجيا فريدة من نوعها لمحركات الأسطوانات المتقابلة أفقيا ذات الاهتزازات المنخفضة والثبات العالي.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر التحول إلى السيارات الكهربائية، إلا أن المركبات الهجينة المجهزة بمحرك احتراق ومحرك كهربائي، بالإضافة إلى السيارات الهجينة، تجتذب اهتمامًا متجددًا مؤخرًا لأنها رخيصة الثمن نسبيًا وسهلة التزود بالوقود.

وتتوقع شركات صناعة السيارات الثلاث استمرار الطلب على المحركات حتى مع تقدم كهربة المركبات. ويهدف التعاون إلى صنع محركات صغيرة عالية الكفاءة يسهل دمجها مع محرك كهربائي، مع تعزيز تطوير المركبات الكهربائية.

يشير هذا التعاون إلى التزام الشركات اليابانية بتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على التفوق التكنولوجي في مجال المحركات. من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير محركات فعّالة وقليلة الانبعاثات، مما يعزز مكانة الشركات اليابانية في السوق العالمي لصناعة السيارات.

يعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة، حيث تتكامل الخبرات والتقنيات المتقدمة لكل من تويوتا، مازدا، وسوبارو لتحقيق أهداف بيئية واقتصادية تتماشى مع التوجهات العالمية في صناعة السيارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)