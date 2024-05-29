اليابان.. العثور على مركبين غير متوقعين في مكملات «بيني كوجي»

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طوكيو- (جيجي برس) -- تم اكتشاف مركبين غير متوقعين في المكملات الغذائية التي تنتجها شركة كوباياشي للأدوية، والتي تحتوي نوع من الأرز المخمر بالخميرة يسمى «بيني كوجي» أو أرز الخميرة الحمراء، يُفترض أنه يخفّض نسبة الكولسترول في الدم، حسبما أعلن مسؤولون بوزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء.

يعتقد أن المركبين قد تم إنتاجهما عن طريق تلوث العفن الأزرق أثناء عملية إنتاج العنصر النشط، المسمى monacolin K، بواسطة فطريات الخميرة الحمراء. وفي الوقت نفسه، أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن حمض البيروليك، وهو مركب طبيعي مشتق من العفن الأزرق، والذي تم اكتشافه في المكملات الغذائية، له تأثير سلبي على وظائف الكلى، وفقًا للمسؤولين.

تلقى المعهد الوطني للعلوم الصحية عينات من مكونات«بيني كوجي» على مدى السنوات الثلاث الماضية من شركة كوباياشي الدوائية، وقام بتحليل العينات المنتجة بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب من العام الماضي، والتي استخدمها العديد من الأشخاص الذين أبلغوا عن أضرار صحية.

منذ أبريل/ نيسان، قامت الشركة بجمع المواد من غرفة الحضانة في مصنعها في مدينة أوساكا الغربية، والذي تم إغلاقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وكذلك السطح الداخلي لغطاء خزان الاستزراع في مصنع فرعي في مقاطعة واكاياما الغربية، وتقديمها إلى المعهد للتحليل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)