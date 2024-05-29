【فيديو】تويوتا ومازدا وسوبارو يتكاتفون لتطوير محركات جديدة تُغيّر تصميم السيارات

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أعلنت شركات تويوتا موتور، ومازدا موتور، وسوبارو عن تعاون جديد يهدف إلى تطوير محركات تناسب عصر السيارات الكهربائية، وفقًا لما كشفه رؤساء الشركات الثلاث في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء. في الوقت الذي تقود فيه الشركات المصنعة الأمريكية والصينية الابتكار في مجال السيارات الكهربائية، تسعى شركات صناعة السيارات اليابانية إلى تحسين تقنيات محركاتها التقليدية. تُعتبر شركات تويوتا ومازدا وسوبارو من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، حيث تمتلك كل منها ميزة تنافسية في تكنولوجيا المحركات. تويوتا تمتلك حصة 5% في مازدا و20% في سوبارو، مما يسهل هذا التعاون المشترك.

تهدف الشركات اليابانية إلى تطوير محركات صغيرة وعالية الكفاءة يمكن دمجها بسهولة مع المحركات الكهربائية. الهدف هو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات وتوفير حلول فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين. وعلى الرغم من التحول المتوقع نحو السيارات الكهربائية بالكامل، إلا أن السيارات الهجينة، التي تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، لا تزال تجذب اهتمامًا كبيرًا. هذه السيارات تعتبر خيارًا اقتصاديًا وسهل التزود بالوقود، مما يعزز من جاذبيتها في السوق.

تشتهر مازدا بمحركاتها الدوارة التي تجمع بين الحجم الصغير والقوة العالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتطوير محركات هجينة مدمجة. بينما تمتلك سوبارو تكنولوجيا فريدة من نوعها لمحركات الأسطوانات المتقابلة أفقيًا، والتي تتميز بالاهتزازات المنخفضة والثبات العالي. هذه الخصائص تجعل محركات سوبارو مثالية للاستخدام في السيارات الهجينة والكهربائية.

تواجه شركات صناعة السيارات تحديات متعددة في التحول نحو كهربة المركبات، منها تطوير بطاريات عالية الكفاءة وتحسين بنية الشحن التحتية. ومع ذلك، تعتقد الشركات الثلاث أن هناك طلبًا مستمرًا على المحركات التقليدية والهجينة حتى مع زيادة التحول نحو المركبات الكهربائية بالكامل. من خلال هذا التعاون، تهدف الشركات إلى تعزيز قدرتها التنافسية وضمان استمرار ريادتها في مجال تكنولوجيا المحركات.

يمثل هذا التعاون بين تويوتا، ومازدا، وسوبارو خطوة استراتيجية لتعزيز الابتكار في تكنولوجيا المحركات وتلبية احتياجات السوق المتزايدة للسيارات الكهربائية والهجينة. من خلال الجمع بين خبراتها ومواردها، تسعى هذه الشركات إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الوقود، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.

من المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة في مجال المحركات، مما يعزز من كفاءة السيارات الهجينة والكهربائية ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الجهود المشتركة على السوق العالمية للسيارات خلال السنوات القادمة، وكيف ستتمكن الشركات اليابانية من مواجهة التحديات والمنافسة القوية من الشركات الأمريكية والصينية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)