المحكمة العليا في اليابان تستمع إلى ضحايا التعقيم القسري

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طوكيو - (جيجي برس) -- عقدت المحكمة العليا اليابانية جلسة استماع اليوم الأربعاء بشأن خمس دعاوى تعويض مرفوعة ضد الحكومة بخصوص التعقيم القسري بموجب قانون حماية تحسين النسل البائد.

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا سابورو توكورا، حكمًا موحدًا بشأن هذه الدعاوى في وقت مبكر من هذا الصيف. يتمحور الجدل حول ما إذا كان قانون التقادم لمدة 20 عامًا للمطالبات بالتعويضات ينطبق على الحالات التي تنطوي على التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن السياسة الوطنية.

قال مدعٍ يبلغ من العمر 81 عامًا من طوكيو، يستخدم الاسم المستعار سابورو كيتا، والذي أُجبر على الخضوع للتعقيم في سن الرابعة عشرة، خلال جلسة الاستماع: ”من فضلك اكتب حكمًا يريح حياة الضحايا“. وأضاف: ”لقد تعطلت حياتي بشدة. عانيت لمدة 67 عامًا“.

وقالت مدعية صماء من أوساكا غربي اليابان، تستخدم الاسم المستعار هاناكو نومورا، بلغة الإشارة إنها تعرضت للتعقيم دون علمها. وأكدت أن قانون حماية تحسين النسل كان تمييزيًا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعربت عن رغبتها في أن تعيش حياة سعيدة حيث يمكنها تربية الأطفال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)