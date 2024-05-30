نيسان تحذر أصحاب السيارات القديمة من قيادتها.... فما السبب؟

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نيويورك - (جيجي برس)-- قامت شركة نيسان موتور بتحذير أصحاب حوالي 84 ألف سيارة من قيادتها، لأنها مجهزة بوسائد هوائية معيبة من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية السابقة.

وأعلنت نيسان في بيان: ”نظراً لعمر السيارات المجهزة بمنفاخ الوسائد الهوائية المعيبة من شركة تاكاتا، هناك خطر متزايد من أن ينفجر النافخ أثناء فتح الوسادة الهوائية، مما يؤدي إلى دفع شظايا معدنية حادة يمكن أن تسبب إصابات خطيرة أو الوفاة“.

تشمل السيارات التي تغطيها التحذيرات بعض سيارات ”سنترا“ الصغيرة من الفترة ما بين عامي 2002 و 2006، بالإضافة إلى بعض سيارات ”باثفايندر“ الرياضية متعددة الاستخدامات من عام 2002 إلى عام 2004، وسيارات ”إنفينيتي QX4“ الرياضية متعددة الاستخدامات من عام 2002 إلى عام 2003.

تدعو السلطات أصحاب تلك السيارات إلى عدم قيادتها حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات واستبدال الوسائد الهوائية.

في الولايات المتحدة، وقع 27 شخصًا ضحية وأصيب ما لا يقل عن 400 آخرين في حوادث مرتبطة بالوسائد الهوائية المعيبة من شركة تاكاتا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)