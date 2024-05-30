كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)--

أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو أنه صواريخ باليستية اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع اليابانية.

كشف الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد أكثر من 10 مقذوفات يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى. وأشار مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية إلى أن الصواريخ سقطت في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

عقب الإطلاق، أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليماته لحكومته بجمع وتحليل المعلومات وتوفيرها للمواطنين، والتأكد بدقة من سلامة الطائرات والسفن واتخاذ الاستعدادات الكاملة لأي ظروف غير متوقعة. كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لمناقشة الردود المحتملة.

قال كيشيدا للصحفيين إن طوكيو قدمت احتجاجًا رسميًا على عمليات الإطلاق، قائلًا: ”ندينها بشدة لأنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة“. وأكد أن الحكومة اليابانية تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

تأتي هذه التجارب الصاروخية في سياق تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث تعقد كوريا الشمالية مناورات عسكرية بشكل متزايد احتجاجًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. يُذكر أن هذه التطورات جاءت بعد فترة قصيرة من اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضايا نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن التجارب الصاروخية المتكررة من قبل كوريا الشمالية تثير مخاوف دولية كبيرة، خاصةً مع استمرار النظام في بيونغ يانغ في تطوير قدراته الصاروخية والنووية بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليه. وقد دعت العديد من الدول إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع ومنع تصاعده إلى مواجهة عسكرية

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)