العداء الياباني ساني براون يحجز مكانه في أولمبياد باريس

أخبار اليابان

أوسلو - (جيجي برس) - سجل العداء الياباني عبد الحكيم ساني براون مسافة 9.99 ثانية ليحتل المركز الثاني في سباق 100 متر رجال في الدوري الماسي في أوسلو يوم الخميس، ليضمن مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.

استوفى وقته معايير الاتحاد الياباني لاتحادات ألعاب القوى، حيث استوفي معيار الدخول البالغ 10.00 ثانية للألعاب الصيفية.

سيمثل ساني براون اليابان في دورة الألعاب الأولمبية 2024 للمرة الثانية على التوالي.

فاز الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني بسباق 100 متر في مسابقة أوسلو بزمن قدره 9.94 ثانية.

وقال ساني براون بعد سباق الخميس: ”أشعر أخيرًا أن الثقل قد تم رفعه عن كتفي قليلاً“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)