أزمة عصير البرتقال تضرب المستهلكين في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تواجه اليابان أزمة غير مسبوقة في توافر عصير البرتقال، نتيجة لنقص الإمدادات الناجم عن الكوارث الطبيعية وأمراض أشجار الفاكهة في البلدان المنتجة للبرتقال.

هذا النقص في الإمدادات أجبر العديد من الشركات اليابانية على تعليق مبيعات منتجات عصير البرتقال. بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض قيمة الين الياباني أسهم أيضًا في الارتفاع الأخير في أسعار عصير البرتقال في اليابان، التي تعتمد بشكل شبه كامل على العصير المستورد.

وارتفع متوسط سعر استيراد عصير البرتقال المركز المجمد من 293 ينًا للتر في عام 2021 إلى 550 ينًا في عام 2023، ليصل إلى 706 ينات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وفقًا لتقديرات تستند إلى الإحصاءات التجارية لوزارة المالية اليابانية.

ولا تظهر أسعار عصير البرتقال أي علامات على التراجع، إذ وصل العقد الآجل الرئيسي لعصير البرتقال المركز المجمد في بورصة إنتركونتيننتال الأمريكية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو/ أيار الماضي.

ويقول مسؤولون في الجمعية اليابانية لعصائر الفاكهة إن أسعار عصير البرتقال المستورد ارتفعت العام الماضي بأكثر من 50٪.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)