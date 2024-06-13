مدينة يابانية تساعد الأطفال الأجانب للدراسة في المدارس

أخبار اليابان

آيتشي - (جيجي برس) -- تعمل مدينة صناعية في وسط اليابان على مساعدة الأطفال القادمين من الخارج للدراسة في المدارس وتعلم اللغة اليابانية، حيث يتزايد عدد هؤلاء الأطفال مع زيادة عدد العمال الأجانب في البلاد.

في مدينة نيشيو بمحافظة آيتشي، وهي مركز للأعمال التجارية المتعلقة بالسيارات، يتكاتف القطاعان العام والخاص والمدارس لدعم الأطفال القادمين إلى اليابان الذين لا يعرفون سوى القليل من اللغة أو الثقافة المحلية.

على الرغم من أن هؤلاء الأطفال غير مشمولين بالتعليم الإلزامي في اليابان، إلا أن حكومة نيشيو تعمل جاهدة لتحقيق هدف عدم ترك أي طفل خارج المدرسة وتحسين معدلات التحاقهم بالمدارس الثانوية بشكل كامل.

قالت هيابو إيشيكاوا، 27 عامًا، وهي مواطنة فيتنامية جاءت إلى اليابان في سن الرابعة عشرة، والدموع في عينيها: ”لقد ساعدتني معلمتي السيدة كيكوتشي في الوصول إلى ما أنا عليه الآن“.

على الرغم من التوقعات السابقة بحياة سعيدة هنا، سرعان ما اكتشفت إيشيكاوا صعوبات في التواصل باللغة اليابانية. وتتذكر قائلة: ”كنت أشعر بالخجل عندما كنت أستطيع أن أقول فقط ”لا أعرف“ في دروس الرياضيات“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)