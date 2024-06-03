الملياردير الياباني مايزاوا يلغي رحلة ”دير مون“ حول القمر

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يوم السبت أنه اتخذ ”قرارًا مؤلمًا“ بإلغاء خطته ليصبح أول فرد غير رائد فضاء يدور حول القمر.

وذكر مايزاوا عبر منصة ”إكس“ أن المهمة قد أُلغيت، موضحًا أنه ”في هذه المرحلة لا يوجد منظور واضح لموعد الانطلاق“.

وأضاف: ”لا أستطيع وضع خطط لحياتي الخاصة وأشعر بالأسف لإبقاء أعضاء الطاقم الآخرين الذين دعوتهم في الانتظار، لذلك قررت الإلغاء بعد دراسة متأنية. أعتذر لمن كان ينتظر هذا المشروع“.

وأوضح بيان نُشر على موقع مهمة ”دير مون“ أنه ”لا يوجد جدول زمني واضح بعد تأجيل المهمة المخطط لها أساسًا في عام 2023، ولذلك بقلب حزين، اتخذ مايزاوا القرار الحتمي بإلغاء المشروع. نقدر بشدة دعم كل من كان ينتظر هذا المشروع ونعتذر لهم“.

يُذكر أن مايزاوا هو مؤسس متجر الأزياء الياباني الإلكتروني ”زوزو“، وتبلغ ثروته مليارًا وربع المليار دولار. وقد أصبح أول مسافر خاص على متن رحلة سبيس إكس في عام 2018، وهو العام الذي وقّع فيه العقد مع شركة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك.

وفي غضون ثلاث سنوات، أصبح مايزاوا أول مسافر خاص يحلق إلى محطة الفضاء الدولية خلال السنوات العشر السابقة بعد أن انطلق على متن صاروخ ”سويوز“ الروسي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)