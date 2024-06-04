اكتشاف مخالفات في إجراءات السلامة... أزمة جديدة تضرب شركات السيارات الكبرى في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة النقل يوم الاثنين إنه تم العثور على مخالفات في اختبارات أداء المركبات والمعدات التي أجرتها شركة تويوتا موتور وأربع شركات يابانية أخرى للحصول على الموافقة النوعية، وهو أمر مطلوب للإنتاج الضخم.

تضمنت حالات الاحتيال في الاختبارات التي شملت تويوتا، مازدا موتور كورب، ياماها موتور، وهوندا موتور، وسوزوكي موتور كورب استخدام بيانات واختبارات غير مناسبة تم إجراؤها في ظل ظروف لا تفي بمعايير الدولة.

وأفادت تويوتا بأن المخالفات حدثت خلال ست اختبارات مختلفة تمت في الأعوام 2014 و2015 و2020، وتأثرت بها ثلاثة نماذج إنتاجية لكورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس، بالإضافة إلى إصدارات متوقفة من أربع نماذج شعبية أخرى.

وفي إحدى الحالات، قامت الشركة بقياس الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد من غطاء محرك السيارة، في حين كان مطلوبًا قياس الضرر على كلا الجانبين.

وأضافت تويوتا أنها لا تزال تحقق في مشكلات أخرى تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات، مع التصميم لاستكمال التحقيقات بحلول نهاية يونيو/ حزيران. وأكدت أنه لا توجد مشكلات في الأداء تخالف اللوائح، مؤكدة أن العملاء لا يحتاجون إلى التوقف عن استخدام سياراتهم.

وستقوم الوزارة بإجراء عمليات تفتيش للشركات الخمس بموجب قانون مركبات النقل بالشاحنات على الطرق.

وأمرت الوزارة بتعليق شحنات 6 طرازات متأثرة - ثلاثة من تويوتا واثنتان من مازدا وواحدة من ياماها. كما تم العثور على مخالفات في 22 طرازًا من طراز هوندا وطرازًا واحدًا من سوزوكي تم إنتاجها في الماضي.

وفي اختبارات التصادم التي أجريت للتأكد من السلامة، تلاعبت تويوتا ومازدا بالأكياس الهوائية بحيث تنتفخ تلقائيا بمؤقت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)