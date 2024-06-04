استطلاع: 45% من المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في الخارج يشعرون بالوحدة

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طوكيو- (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وزارة الخارجية يوم الاثنين أن ما يقرب من 45% من المواطنين اليابانيين الذين يعيشون في الخارج يشعرون بالوحدة.

ووفقا لأول استطلاع أجرته الوزارة على الإطلاق حول شعور بالوحدة لدى هؤلاء اليابانيين، والذي أجري في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قال 44.9٪ من المشاركين إنهم يشعرون بالوحدة.

ومعدل الشعور بالوحدة في الخارج أعلى بنسبة 5.6 نقطة مئوية من المعدل المحلي الذي أظهرته دراسة أمانة مجلس الوزراء في السنة المالية 2023 حتى مارس الماضي.

ووجد استطلاع الوزارة أن الشعور بالوحدة شعر به ”دائما أو عادة“ بنسبة 6.9٪ من المشاركين، و”في كثير من الأحيان“ بنسبة 12.7٪، و”أحيانا“ بنسبة 25.3٪. من ناحية أخرى، كان 34.7% ”نادرا“ لديهم مثل هذا الشعور و18.5% ”ليس لديهم ذلك أبدا“.

وبحسب المنطقة، سجلت أوروبا الغربية أكبر نسبة من اليابانيين الذين يشعرون بالوحدة، بنسبة 48.0٪، تليها أمريكا الجنوبية بنسبة 46.4٪، وأمريكا الشمالية بنسبة 45.3٪. وكان أقل معدل للشعور بالوحدة هو 39.0%، وهو ما قدمه المقيمون في أفريقيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)