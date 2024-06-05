【فيديو】تويوتا تعتذر مع اتساع نطاق فضيحة اختبارات السلامة لسياراتها في اليابان

أخبار اليابان

اعترفت شركة تويوتا موتور وأربع شركات يابانية أخرى لصناعة السيارات بتزويرهم نتائج اختبارات الأداء للحصول على شهادات لمنتجاتهم. واعتذر رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو عن هذه الانتهاكات. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت مؤخراً عن نتائج تحقيقها الخاص في بداية العام، والذي ما زال مستمراً ويؤثر على العديد من شركات تصنيع السيارات.

وقال تويودا: ”نحن لسنا شركة مثالية. ولكن إذا اكتشفنا أي خطأ، فسوف نتراجع خطوة إلى الوراء ونواصل محاولة تصحيحه“. وأوضح أن المشكلة لا تؤثر على الأسواق غير اليابانية لشركة تويوتا. ومع ذلك، فإنها تمثل تحدياً صارماً لشركات السيارات اليابانية في سوقها المحلية المربحة والمهمة من الناحية الرمزية. وذكرت تويوتا في بيان صحفي أن سبعة طرازات تأثرت إجمالاً.

وكانت شركة تويوتا قد أكدت أنها زورت بيانات تتعلق بإصابات الرأس التي لحقت بمشاة في حوادث اصطدام. ويتعلق الاختبار بثلاثة طرز قيد الإنتاج حاليًا. وأكدت تويوتا أيضًا أنها تلاعبت في هيكل المركبات المستخدمة في اختبارات التصادم. ويتضمن ذلك أربعة طرز لم تعد قيد الإنتاج.

ويذكر أن صانعي السيارات الآخرين الذين اعترفوا بمثل هذه المخالفات هم مازدا وياماها وهوندا وسوزوكي. وتقول الوزارة إنها ستجري عمليات تفتيش في مقار تلك الشركات أيضًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)