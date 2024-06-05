وزارة النقل اليابانية تتفقد المقر الرئيسي لشركة تويوتا

أخبار اليابان

تويوتا - (جيجي برس) -- أجرت وزارة النقل اليابانية يوم الثلاثاء تفتيشًا موقعيًا للمقر الرئيسي لشركة تويوتا موتور في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي بوسط اليابان، بشأن الاحتيال في اختبار المركبات.

تم اكتشاف مخالفات مؤخرًا في اختبارات الحصول على الموافقة النوعية، وهو أمر ضروري لإنتاج السيارات بكميات كبيرة، في خمس شركات يابانية بما في ذلك شركة تويوتا.

وبدأت عملية التفتيش على شركة تويوتا حوالي الساعة 9:30 صباحًا، وستقوم الوزارة بتفتيش الشركات الأربع الأخرى أيضًا.

في اختبارات التصادم للتأكد من سلامة السيارة، تلاعبت تويوتا منذ عام 2014 بالمركبات بحيث يتم نفخ الأكياس الهوائية تلقائيًا باستخدام مؤقت، وأبلغت عن نتائج الاختبارات التي أجريت على الجانب الأيمن من غطاء محرك السيارة مثل نتائج الجانب الأيسر.

أوقفت تويوتا إنتاج ومبيعات ثلاثة من طرازات السيارات السبعة المتضررة من الفضيحة الجديدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أوقفت شركة دايهاتسو موتور التابعة لشركة تويوتا الإنتاج بعد تكشف فضيحة تتعلق بالسلامة، مما وضع الآلاف من الموردين في مأزق.

وكان هذا سببًا رئيسيًا لانخفاض بيانات النمو الاقتصادي الأخيرة في اليابان للمرة الأولى منذ ربعين سنويين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)