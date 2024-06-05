اليابان تضع برنامجًا اقتصاديًا جديدًا مدته 6 سنوات

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إن حكومته ستضع برنامجًا جديدًا مدته 6 سنوات يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والإصلاح المالي.

وكشف كيشيدا عن الخطة خلال اجتماع لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية. وسيركز البرنامج حتى السنة المالية 2030 في المقام الأول على النمو الاقتصادي بينما يهدف إلى تحقيق السلامة المالية من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.

وتخطط الحكومة لاعتماد البرنامج الجديد هذا الشهر إلى جانب المبادئ التوجيهية السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية.

وحث أعضاء المجلس من القطاع الخاص الحكومة على الالتزام بهدفها المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية المجمعة للحكومات المركزية والحكومات المحلية في السنة المالية 2025، عندما يبدأ البرنامج الجديد.

وقال كيشيدا: ”تحقيق الهدف أصبح في الأفق“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)