اليابان تعتزم تطوير استراتيجية لقواعد الملكية الفكرية الدولية

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستضع استراتيجية شاملة في وقت مبكر من ربيع عام 2025 لمساعدة البلاد على لعب دور أكبر في وضع قواعد الملكية الفكرية الدولية.

وتعد هذه الخطة جزءًا من برنامج الحكومة لتعزيز الملكية الفكرية للعام المالي 2024، والذي بدأ في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في كلمته في اجتماع الحكومة ”في المجالات ذات الأهمية المتزايدة مثل الأمن الاقتصادي والبيئة، سنعمل بشكل استراتيجي على تعزيز الجهود لوضع قواعد دولية من خلال التعاون بين الصناعة والأكاديميات والحكومات، وتطوير الموارد البشرية لدعم الجهود وتعزيز المنظمات الداعمة“.

وفي برنامج تعزيز الملكية الفكرية، قالت الحكومة أيضًا إنها ستعزز التأثير الاقتصادي للعمليات الخارجية، خاصة من الصناعات المرتبطة بالأنمي والألعاب، إلى 30 تريليون ين بحلول عام 2028 و50 تريليون ين بحلول عام 2033 من الرقم الحالي الذي يبلغ حوالي 19 تريليون ين.

وتشمل التدابير الأخرى توسيع الآثار الاقتصادية الإيجابية للسائحين الوافدين إلى جميع أنحاء البلاد عبر إيجاد منتجات سياحية ذات قيمة مضافة عالية مستفيدة من الخصائص الطبيعية والثقافية.

وأمر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو وزراء الحكومة المعنيين بوضع التدابير المقترحة موضع التنفيذ. وقال إن الحكومة ستعزز الجهود الشاملة لمختلف القطاعات على أساس الاستراتيجية الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)