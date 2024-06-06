انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي في اليابان إلى مستوى قياسي عام 2023

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء إن معدل الخصوبة الإجمالي في اليابان انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.20 في عام 2023 من 1.26 في عام 2022، وهو انخفاض للعام الثامن على التوالي.

وفي طوكيو، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي، أو متوسط ​​عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة في حياتها، 0.99، وهو أقل من 1 لأول مرة في البلاد.

وانخفض العدد السنوي للأطفال المولودين في البلاد في عام 2023 بمقدار 43482 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 727277 طفلا، وهو أيضًا انخفاض للعام الثامن على التوالي، كما وصل الانخفاض الطبيعي للسكان، أو عدد الوفيات مطروحًا منه عدد المواليد، إلى مستوى قياسي بلغ 848659 نسمة. مما يسلط الضوء على الانخفاض المستمر في معدل المواليد وعدد السكان في البلاد.

وقال مسؤول في الوزارة إن الوضع يعكس ”مزيجا معقدا من عوامل مختلفة، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبات الموازنة بين العمل وتربية الأطفال“، مضيفا أن آثار جائحة كورونا لا تزال مستمرة. وأشار المسؤول إلى أن ”انخفاض معدل المواليد وصل إلى مستوى حرج“.

حسب المحافظة، كان معدل الخصوبة الإجمالي هو الأعلى في أوكيناوا حيث بلغ 1.60، يليه 1.49 في كل من ميازاكي وناغاساكي. وكانت أدنى ثلاثة أرقام هي 0.99 في طوكيو، و1.06 في هوكايدو و1.07 في ميياغي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)