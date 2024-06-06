دراسة يابانية: أصحاب الدخل المنخفض أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

أخبار اليابان

طوكيو، 6 يونيو(جيجي برس)-- وجدت دراسة يابانية أنه كلما انخفض الدخل، زاد احتمال إصابة الأشخاص بارتفاع ضغط الدم في اليابان.

ويبدو أن هذا الميل ينبع من استهلاك الكحول والسمنة وعدم ممارسة الرياضة، وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من بينهم باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان. نُشرت النتائج في طبعة إلكترونية من مجلة الجمعية اليابانية لارتفاع ضغط الدم ”أبحاث ارتفاع ضغط الدم“.

بالنسبة للدراسة، قام الفريق بتحليل بيانات ما مجموعه 127.8 مليون ياباني تتراوح أعمارهم بين 40-74 عامًا ممن خضعوا لفحوصات صحية خاصة لأمراض نمط الحياة بين عامي 2009 و2015.

وقامت بتقسيمهم إلى 10 مجموعات بناءً على مستويات دخلهم ونظرت في نسبة من كان ضغط الدم الانقباضي أو الرقم الأعلى لديهم لا يقل عن 140 ملم زئبقي أو ضغط الدم الانبساطي لا يقل عن 90 ملم زئبقي، أو كانوا يتناولون أدوية خافضة لضغط الدم.

ووجدت الدراسة أن نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم تزداد مع انخفاض الدخل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)