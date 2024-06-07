تفتيش المقر الرئيسي لشركة سوزوكي موتور بعد فضيحة الغش في اختبارات السيارات

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طوكيو - (جيجي برس) -- أجرت وزارة النقل اليابانية يوم الخميس تفتيشا في الموقع في المقر الرئيسي لشركة سوزوكي موتور كورب بعد العثور على مخالفات في اختبار المركبات التي أجرتها الشركة للحصول على الموافقة على النوع.

خلال تفتيش المكتب الرئيسي لشركة سوزوكي في مدينة هاماماتسو في محافظة شيزوؤكا بوسط اليابان، والذي تم إجراؤه بموجب قانون مركبات النقل البري، ستقوم الوزارة بفحص المخالفات بالتفصيل من خلال مقابلة المسؤولين المعنيين والتحقق من بيانات الاختبار.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الكشف في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أن سوزوكي وأربعة شركات أخرى يابانية لصناعة السيارات قامت بتزوير بيانات اختبار الأداء للحصول على الشهادة المطلوبة للإنتاج الضخم.

ويقوم مسؤولو الوزارة بفحص سجلات بيانات الاختبار وإجراء مقابلات مع المديرين التنفيذيين وكذلك الموظفين المسؤولين عن الاختبار. وأكدت شركة سوزوكي أنها زورت نتائج اختبارات المكابح عام 2014 لطراز واحد من سيارة ألتو التي توقف إنتاجها.

وبدأت وزارة النقل التحقيقات في مقر تويوتا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلقت تويوتا يوم الخميس الإنتاج في عدة مصانع حتى 28 يونيو/حزيران.

وأصدرت الوزارة في فبراير/ شباط تعليمات إلى 85 مصنعًا ومستوردًا حصلوا على موافقة على نوع المركبات والأجزاء ذات الصلة بالإبلاغ عن أي مخالفات على مدى السنوات العشر الماضية بعد أن تم الكشف عن اختبارات احتيالية للمركبات في شركة دايهاتسو موتور وشركة تويوتا للصناعات العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)