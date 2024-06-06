بوتين يوجه اللوم لليابان على تعثر محادثات معاهدة السلام بين اليابان وروسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على اليابان في تعثر المحادثات بين البلدين لحل نزاعهما حول أربع جزر تسيطر عليها روسيا تدعي اليابان أنها أقاليمها الشمالية وإبرام معاهدة سلام لإنهاء الأعمال العدائية بينهما في الحرب العالمية الثانية بشكل رسمي.

وفي حديثه إلى وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية ووسائل إعلام أخرى يوم الأربعاء في سان بطرسبرغ، حيث تعقد روسيا مؤتمراً اقتصادياً دولياً سنوياً، قال بوتين إن شروط مواصلة المفاوضات غير متوفرة الآن.

في ربيع عام 2022، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق المحادثات مع فرض اليابان عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وفي خريف عام 2023، قال بوتين إن موسكو مستعدة لاستئناف المحادثات فقط إذا استوفت اليابان شروطًا معينة، مثل رفع العقوبات.

وكرر الرئيس الروسي يوم الأربعاء أنه لن يرفض استئناف المفاوضات إذا استوفى الجانب الياباني أولاً الشروط اللازمة.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو يوم الخميس، انتقد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي التصريحات الأخيرة لبوتين، معتبراً أن الوضع الثنائي الحالي يرجع إلى الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكد هاياشي أن ”موقف إلقاء اللوم على الجانب الياباني غير عادل للغاية وغير مقبول على الإطلاق“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)