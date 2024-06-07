شركة تكنولوجيا معلومات أوكرانية تخطط لتعزيز عملياتها في اليابان

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أوكرانيا - (جيجي برس) -- كشف مسؤولو الشركة الأوكرانية الكبرى لتكنولوجيا المعلومات Eleks عن خطط لتعزيز عملياتها في اليابان.

Eleks هي واحدة من الشركات الأوكرانية القليلة التي لديها فرع في اليابان. تلقى فرعها الياباني استثمارات من شركة داي نيبون للطباعة ومعهد نومورا للأبحاث المحدودة في عام 2021.

قال رسلان سريديوك، كبير المهندسين في الشركة الأوكرانية، إن اليابان ”هي المكان الذي نرى فيه الكثير من الفرص فيما يتعلق بتطوير البرمجيات“، نظرًا لحجمها الاقتصادي.

أشار سريديوك إلى أن شركة Eleks تهدف إلى الاستفادة من خبرتها العالمية لتوسيع قاعدة عملائها في اليابان، معربًا عن ثقته في أن برمجياتها لإدارة توزيع الغاز الطبيعي المسال ستجد طلبًا في اليابان أيضًا.

تأسست Eleks في عام 1991، وقد نمت الشركة من خلال تطوير عقود البرمجيات المالية والتأمينية واللوجستية وغيرها من البرمجيات. ولديها الآن 20 فرعًا في جميع أنحاء العالم، معظمها في أوروبا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)