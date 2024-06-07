تقرير سنوي ياباني ينتقد الحظر الصيني على واردات الأسماك اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أصدرت وزارة الصناعة اليابانية تقريرًا سنويًا يوم الخميس انتقدت فيه الحظر الذي فرضته الصين على واردات المنتجات السمكية من اليابان، والذي فرضته بعد أن بدأت اليابان في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في البحر في أغسطس/ آب الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الخاص بالامتثال للاتفاقيات التجارية من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين إن الصين لم تقدم دليلاً علمياً على أن المياه المعالجة، التي تحتوي على كميات صغيرة من التريتيوم المشع، تشكل خطراً ملموساً على السلامة.

وفي حين حثت اليابان الصين مرارًا وتكرارًا على رفع حظر الاستيراد، مشيرة إلى أن تصريف المياه المعالجة يفي بمعايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبقت الصين الحظر قائمًا.

وإذ تضع الوزارة اليابانية هذه القضية كأولوية، تهدف الوزارة اليابانية إلى البحث عن حل من خلال المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وفي الوقت نفسه، أكد التقرير على الحاجة إلى معالجة التدابير والممارسات غير السوقية، مثل الإعانات الضخمة، بشأن الإفراط الصيني في إنتاج السيارات الكهربائية، داعيًا إلى تطبيق وتعزيز قواعد منظمة التجارة العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)