انخفاض نسبة اليابانيين الذين يعانون من قلة النوم بمقدار النصف عما كانت عليه قبل 25 عاماً

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- بلغت نسبة اليابانيين البالغين العاملين البالغين الذين ينامون 5 ساعات أو أقل في اليوم 11.5%، بانخفاض بنسبة النصف تقريبًا عما كانت عليه قبل 25 عامًا، وفقًا لمسح أجرته مؤخرًا شركة سيتيزن ووتش.

وبلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 22.8% في مسح عام 1999.

وتوصي وزارة الصحة اليابانية بما لا يقل عن ست ساعات من النوم للبالغين. وتعتقد الشركة التي نشرت نتائج الاستطلاع الأخير يوم الخميس، أن الحرمان من النوم قد انخفض بفضل تصحيح ساعات العمل الطويلة وانتشار أساليب العمل المرنة.

في الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في أبريل/نيسان على 400 شخص عامل في العشرينات إلى الخمسينات من العمر في جميع أنحاء اليابان، قال 36.3% أو المجموعة الأكبر إنهم ينامون 6 ساعات، يليهم 36.0% قالوا إنهم ينامون 7 ساعات.

وبلغت النسبة المجمعة للمشاركين الذين قالوا إنهم ينامون 7 ساعات أو أكثر 52.4%، وهي زيادة كبيرة من 27.0% في عام 1999، لكنها لا تزال أقل من 67.6% في عام 1974.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)