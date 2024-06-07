نشر صور لأسرة الإمبراطور الياباني ناروهيتو

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طوكيو - (جيجي برس) -- نشرت وكالة البلاط الإمبراطوري يوم الخميس 21 صورة لعائلة الإمبراطور الياباني ناروهيتو التقطت خلال إقامتهم الأخيرة في مزرعة في محافظة توتشيغي شرقي اليابان، و7 صور لقطط مرتبطة بالعائلة.

وتتضمن الصور الـ 21 صورًا للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو وابنتهما الأميرة أيكو وهم يتنقلون في المزرعة الإمبراطورية على الدراجات الهوائية ويحفرون لبراعم الخيزران ويحصدون الخضروات. ومن بينها أيضا سبع صور التقطها الإمبراطور بكاميرته الخاصة، بما في ذلك صورة تحمل فيها الإمبراطورة حملا وأخرى تظهر فيها الأميرة وهي تتفاعل مع حصان.

أقامت العائلة في المزرعة الإمبراطورية في الفترة من 2 إلى 7 مايو/ أيار، خلال فترة عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تظهر بعض الصور السبع للقطط ”مي“ و”سيفين“، وكلاهما يعيشان مع عائلة الإمبراطور. وفي الصور الأخرى، التي التقطت في مايو/أيار 2010، تظهر قطط تطعمها الأميرة أيكو، التي كانت آنذاك طالبة في الصف الثالث في مدرسة غاكوشوين الابتدائية في طوكيو، بعد أن أنقذتها الأميرة حول مقر إقامة العائلة آنذاك في حي ميناتو بطوكيو.

ووفقًا لأحد مساعديها، أنقذت العائلة قطة أم وأربع قطط صغيرة بالقرب من المسكن. وتوفيت القطة الأم، التي كانت تدعى ”نينجن“، في مايو/ أيار 2016. وتعيش الآن إحدى القطط الصغيرة، التي أطلق عليها اسم ”مي“، والقط السابع، الذي تم تبنيه من أحد الملاجئ، مع عائلة الإمبراطور في القصر الإمبراطوري في حي تشيودا في العاصمة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)