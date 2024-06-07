اليابان تتعهد بضمان استمرار الزيادات في الأجور

أخبار اليابان

طوكيو - ( جيجي برس) -- تخطط الحكومة اليابانية لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان استمرار الزيادات في الأجور التي تتجاوز التضخم، وفقًا لمسودة المبادئ التوجيهية السنوية للسياسة الاقتصادية والمالية.

تقول المسودة إن الحكومة ستعزز إعادة تأهيل جميع الأجيال، بما في ذلك المديرين، بما في ذلك من خلال رفع الحد الأقصى لمعدل المزايا الممنوحة لدعم تطوير المهارات المستقلة والتكوين الوظيفي إلى 80٪ من 70٪.

من المتوقع أن تتضمن المبادئ التوجيهية تعهدًا بالنظر في تشريع للمساعدة في إنتاج أشباه الموصلات من الجيل التالي على نطاق واسع لدعم المجتمع الرقمي، وهو جزء من الجهود المبذولة لضمان النمو الاقتصادي المستدام.

تخطط الحكومة لاعتماد المبادئ التوجيهية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبموجب المبادئ التوجيهية، ستسعى الحكومة إلى تعزيز مرونة سلسلة توريد أشباه الموصلات لجعل البلاد قادرة على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)