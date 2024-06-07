الشركات اليابانية تتطلع إلى فرص الأعمال في إعادة إعمار أوكرانيا

أخبار اليابان

كييف - (جيجي برس) -- أقامت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) فعالية في العاصمة الأوكرانية كييف يوم الخميس لمساعدة الشركات اليابانية والأوكرانية على متابعة فرص الأعمال التجارية.

على الرغم من العدوان العسكري الروسي المستمر على أوكرانيا، تأمل منظمة التجارة الخارجية اليابانية في المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني من خلال دعم التحركات بين الشركات اليابانية والأوكرانية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقد حضر هذا الحدث 10 شركات يابانية، بما في ذلك شركة نيبون إكسبريس العملاقة للخدمات اللوجستية، وحوالي 20 شركة ومؤسسة أوكرانية، بما في ذلك شركة إينامين المحدودة للكيماويات.

وقال مسؤول في شركة باديكو، وهي شركة استشارية يابانية لمشاريع التنمية الدولية: ”بينما يستمر القتال، بدأت عملية إعادة الإعمار بالفعل“.

وأعرب مسؤول في شركة Enamine عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له للتحدث مع أشخاص من الشركات اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)