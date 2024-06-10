حصة النساء من التعيينات في الوظائف الحكومية اليابانية تسجل رقماً قياسياً

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال مكتب شؤون الموظفين بمجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة إن نسبة الإناث بين الموظفين العموميين الوطنيين اليابانيين المعينين حتى 1 أبريل/ نيسان من السنة المالية 2024 سجلت رقماً قياسياً للسنة السادسة على التوالي، حيث بلغت 39.2%.

ارتفعت النسبة 0.5 نقطة مئوية عن العام المالي الماضي. وبلغت النسبة الرقم الذي تستهدفه الحكومة وهو 35% أو أكثر لتوظيف الموظفات الحكوميات.

بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تعيينهم في وزارات ووكالات الحكومة المركزية حتى 1 أبريل/نيسان 8997 شخصًا، منهم 3528 من الإناث.

وبلغت نسبة الإناث من بين المعينين في المناصب الوظيفية في مجال البحوث أو رسم السياسات الجديدة، والتي يُنظر إليها على أنها مسارات مهنية يمكن أن تؤدي إلى مناصب تنفيذية، 35.7%.

أما بالنسبة للمناصب الفنية في مجالات مثل المجالات الرقمية والهندسية، فقد بلغت النسبة 28.5% بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مناصب للعمل في متابعة السياسات وتنفيذها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)