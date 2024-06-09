اليابان تناقش تغطية التأمين الصحي العام للولادة

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طوكيو - (جيجي برس) -- من المقرر أن تبدأ الحكومة اليابانية مناقشات كاملة في وقت مبكر من هذا الشهر حول فكرة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي العام ليشمل الولادة اعتبارًا من السنة المالية 2026.

كما ستنظر الحكومة أيضًا في تحديد سعر موحد لدعم الولادة والخدمات ذات الصلة في المستشفيات والمرافق الأخرى، في محاولة للحد من ارتفاع نفقات الولادة كجزء من تدابير معالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان.

في استراتيجيتها لمستقبل الأطفال التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الوزراء في نهاية عام 2023، قالت الحكومة إنها ستنظر في تغطية تكاليف الولادة بالتأمين الطبي العام.

لا تشمل التغطية الحالية تكاليف الولادة بشكل عام، في حين أن هناك بعض الاستثناءات بما في ذلك تكاليف الولادة القيصرية.

من المقرر أن تنشئ وزارة الصحة ووكالة الأطفال والأسر لجنة من الخبراء في وقت مبكر من شهر يونيو/ حزيران لمناقشة التغطية التأمينية للولادة وغيرها من القضايا ذات الصلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)