الهجمات الروسية تؤثر على الأوكرانيين الذين يدرسون اللغة اليابانية

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كييف - (جيجي برس) -- يؤثر العدوان العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا، الذي دخل عامه الثالث، سلبًا على الطلاب الذين يتعلمون اللغة اليابانية من خلال التسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

قالت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في مدرسة ثانوية في صالة كييف للألعاب الرياضية للغات الشرقية رقم 1 باللغة اليابانية يوم الجمعة ”انقطاع التيار الكهربائي ليلاً يمنعنا من دراسة اللغة اليابانية“.

هذه الصالة الرياضية هي مؤسسة تدمج التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، وهي متخصصة في تعليم اللغات في آسيا والشرق الأوسط. ومن بين حوالي 1000 طالب، يدرس 300 طالب اللغة اليابانية. وقالت الطالبة أيضًا: ”أنا أستمتع بالأدب الياباني، وأحب أعمال هاروكي موراكامي“.

في كييف، يتم تنفيذ انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بسبب النقص الحاد في الطاقة الكهربائية الناجم عن تكثيف الهجمات الصاروخية الروسية على محطات الطاقة الأوكرانية.

تدرس الطالبة أحرف ”كانجي“ الصعبة لأنها تأمل في السفر إلى اليابان يومًا ما. لكنها مضطرة للتوقف عن الدراسة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)