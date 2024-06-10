【فيديو】مراسم عزاء لتوديع المكنسة الروبوتية المحبوبة «رومبا» في اليابان

أخبار اليابان

في 8 مايو/أيار، أقامت شركة iRobot اليابانية ”مهرجان شكر رومبا 2024“ في ضريح كاندا ميوجين في حي تشيودا في طوكيو لتوديع المكنسة الروبوتية ”رومبا“ التي لم تعد مستخدمة. شارك في هذا الحدث حوالي 20 أسرة من المستخدمين المخلصين الذين كانوا ممتنين أو يرغبون في توديع مكنسة رومبا الخاصة بهم. ووفقًا للشركة، فإن أكثر من 60% من المالكين في اليابان أطلقوا على مكنسة رومبا لقبًا خاصًا بهم ويشعرون بقربهم منها.

سيتم تسليم جهاز مكانس ”رومبا“ التي حصلت على البركة إلى شركة إعادة تدوير، حيث سيتم فرزها إلى معدن وبلاستيك وإعادة استخدامها كمصدر للموارد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)