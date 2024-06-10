الحكومة اليابانية تفتش المقر الرئيسي لشركة هوندا ومازدا على خلفية فضيحة اختبارات السلامة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قامت وزارة النقل اليابانية بتفتيش مقرات شركتي هوندا موتور ومازدا موتور يوم الاثنين كجزء من التحقيق في اتهامات بتزوير بيانات اختبار السلامة على الطريق لبعض طرز السيارات.

وقد قامت الوزارة الأسبوع الماضي بتفتيش مقار شركات تويوتا موتور، ياماها موتور، وسوزوكي موتور بعد كشف مخالفات في اختبارات السلامة التي يتم تقديمها للحصول على الموافقة على النوع، وهي إجراء ضروري للإنتاج الضخم.

تعد هوندا الشركة الرابعة التي تخضع للتفتيش من قبل الحكومة بسبب اتهامات بتزوير بيانات الاختبار. والشركات الثلاث الأخرى هي تويوتا وياماها وسوزوكي. وقد أبلغت شركة مازدا أيضًا في 3 يونيو/حزيران عن مخالفات في اختبارات أداء السيارات.

تقوم الوزارة حاليًا بالتحقيق في تفاصيل المخالفات ومحاولة تحديد وجود مخالفات إضافية.

وبمجرد الانتهاء من التحقيقات، تخطط الوزارة لاختبار 38 طرازًا من السيارات المتأثرة للتحقق من مطابقتها لمعايير الموافقة على النوع.

من المقرر أن تصدر الوزارة قرارًا بتعليق الشحن لستة طرازات من شركات تويوتا ومازدا وياماها في حال تأكدت مطابقتها للمعايير.

يشير هذا التحقيق إلى تزايد الضغط على صناعة السيارات في اليابان بسبب مخاوف من تلاعب ببيانات السلامة والانبعاثات. تأتي هذه الحملة في أعقاب فضائح سابقة في صناعة السيارات العالمية، مما يعكس الضرورة المتزايدة للتأكد من تمتع السيارات بالمعايير الأمنية والبيئية المطلوبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)