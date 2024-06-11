اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل مجموعات عمل للتعاون الدفاعي

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طوكيو - (جيجي برس) -- اتفقت الحكومتان اليابانية والأمريكية على إنشاء مجموعات عمل في أربعة مجالات لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين والعمل على اتخاذ تدابير محددة.

والمجالات الأربعة هي الإنتاج المشترك لصواريخ الدفاع الجوي، أعمال الصيانة والإصلاح للسفن الحربية الأمريكية في اليابان، مثل هذا العمل للطائرات المقاتلة الأمريكية في الدولة الآسيوية وتعزيز سلاسل التوريد المتعلقة بالمعدات الدفاعية.

تم التوصل إلى الاتفاق في اجتماع لمنتدى التعاون الصناعي الدفاعي والاستحواذ والاستدامة (DICAS) بين البلدين وتجمع ذي صلة، والذي عقد في طوكيو يومي الأحد والاثنين.

واتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماعهما في البيت الأبيض في أبريل/نيسان على إنشاء إطار عمل DICAS. وأكدا على أن البلدين سينظران في الإنتاج المشترك للصواريخ وسط نقص في مخزون الجيش الأمريكي بسبب عمليات دعم أوكرانيا، وعمليات الإصلاح والصيانة في مصانع القطاع الخاص الياباني للسفن الحربية والمقاتلات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأقصى.

سيتم إبلاغ التقدم المحرز في المناقشات في مجموعات العمل إلى اجتماع أمني ”اثنان زائد اثنان“ لوزراء الخارجية والدفاع في البلدين والذي من المرجح أن يعقد في يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)