اختراقات المعلومات الشخصية في اليابان تسجل رقما قياسيا في السنة المالية 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وكالة حكومية يوم الثلاثاء إن عدد حالات اختراق المعلومات الشخصية في اليابان في السنة المالية 2023 ارتفع بنسبة 58% عن العام السابق ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 12120 حالة.

طُلب من المشغلين الذين يتعاملون مع المعلومات الشخصية بذل جهود للإبلاغ عن انتهاكات البيانات بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية، بدءًا من السنة المالية 2017. في السنة المالية 2022، أصبح التقرير إلزاميًا.

وقالت لجنة حماية المعلومات الشخصية إنه في السنة المالية 2023، التي انتهت في مارس/آذار الماضي، ارتفع عدد حالات اختراق المعلومات التي تتضمن أرقام هويتي بموجب قانون بطاقة الهوية الوطنية والضمان الاجتماعي ”ماي نمبر“ بنسبة 95% إلى 334 حالة.

وقالت اللجنة إن الزيادات في انتهاكات معلومات بطاقة الهوية الوطنية والضمان الاجتماعي ”ماي نمبر“ والحالات الإجمالية تعكس تكرار حدوث أخطاء بشرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)