إعلان وفاة 7 من أفراد قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بعد تحطم مروحيتين في أبريل/ نيسان

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يوم الثلاثاء إنها خلصت إلى أن 7 من أفراد الطاقم الذين فقدوا بعد تصادم مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية في أبريل/ نيسان قد لقوا حتفهم.

كما أودى التصادم الذي وقع بالقرب من توريشيما، وهي جزيرة طوكيو في سلسلة إيزو في المحيط الهادئ، بحياة مساعد الطيار، الذي تم تأكيد وفاته في موقع الحادث.

في 20 أبريل/ نيسان، فقدت المروحيتان من طراز SH-60K الاتصال خلال تدريبات ليلية مضادة للغواصات. وخلصت قوات الدفاع الذاتي البحرية إلى أنهما اصطدمتا ببعضهما البعض وتحطمتا في المياه، استنادًا إلى تحليل مسجلات الطيران.

لم يتم العثور على أي أدلة في بحث قوات الدفاع الذاتي البحرية عن المروحيتين وأفراد الطاقم المفقودين لأن المياه حول موقع التحطم يزيد عمقها عن 5000 متر.

قال وزير الدفاع مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي”وقع الحادث أثناء التدريب الحاسم والمتقدم. لقد كنا نبحث بجد، ولكن من المؤسف للغاية أن ينتهي بنا المطاف في هذا الوضع“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)