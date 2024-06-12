البرلمان الياباني يوافق على مشروع قانون لتعزيز المنافسة على تطبيقات الهواتف الذكية

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طوكيو - (جيجي برس) -- أقر البرلمان الياباني، يوم الأربعاء مشروع قانون لتعزيز المنافسة على تطبيقات الهواتف الذكية.

وقد تمت الموافقة على التشريع، الذي يهدف على ما يبدو إلى تنظيم أنشطة عمالقة تكنولوجيا المعلومات مثل شركة غوغل وشركة أبل، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الياباني. وقد تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، الشهر الماضي.

يحظر القانون الجديد أعمال حظر الوافدين الجدد إلى متجر التطبيقات وأسواق برامج الهواتف الذكية الأخرى في محاولة لضمان تكافؤ الفرص. وسيواجه المخالفون غرامة تعادل 20% من مبيعاتهم من مجالات العمل المعنية في اليابان.

من المتوقع أن يمنح القانون مستخدمي التطبيقات المزيد من الخيارات وقد يؤدي إلى خدمات أرخص وأعلى جودة. كما أنه قد يوفر حماية أفضل لمطوري التطبيقات، الذين تقلصت أرباحهم بسبب الرسوم المرتفعة التي تفرضها شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة، حسبما ذكرت مصادر في هذا المجال. يغطي القانون أيضًا محركات البحث وأنظمة التشغيل والمتصفحات.

وتبلغ نسبة الغرامة 30% في حالة تكرار الانتهاكات لتعزيز فعالية اللوائح. ويحدد قانون مكافحة الاحتكار الياباني غرامة تعادل 6٪ من المبيعات في حالة ارتكاب أفعال لمنع دخول الأسواق الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)