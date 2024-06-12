اليابان تحتل المرتبة الأخيرة بين دول مجموعة السبع في المساواة بين الجنسين

أخبار اليابان

لندن - (جيجي برس) -- قال المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء إن اليابان احتلت المرتبة الأخيرة بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من حيث المساواة بين الجنسين في عام 2024 على الرغم من التحسن عن العام السابق.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024، إن اليابان جاءت في المرتبة 118 من بين 146 دولة في المساواة بين الجنسين، حيث ارتفعت سبعة مراكز عن العام السابق. وقال التقرير إن البلاد أحرزت ”تقدمًا كبيرًا“.

وقال التقرير إنه في فئة التمكين السياسي، تقدمت اليابان إلى المرتبة 113 من المرتبة 138، مشيرًا إلى أن النساء يشغلن ربع المناصب الوزارية.

وتقدمت البلاد إلى المرتبة 120 من المرتبة 123 في المشاركة الاقتصادية والفرص الاقتصادية. وذكر التقرير أن التفاوت بين الجنسين في المناصب العليا في البلاد ”لا يزال كبيراً“ وأن الدخل المكتسب المقدر ”يظهر تفاوتاً كبيراً“.

تصدرت أيسلندا التصنيف العام لمدة 15 عاماً على التوالي، تليها فنلندا والنرويج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)