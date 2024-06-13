تقديم وجبات غداء مدرسية مجانية في 40% من البلديات اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر استطلاع أجرته وزارة التعليم يوم الأربعاء أن 43% من البلديات اليابانية اعتبارًا من السنة المالية 2023 قدمت وجبات غداء مدرسية مجانية أو خططت للقيام بذلك بحلول نهاية مارس/ آذار 2024 من السنة المالية 2024، وذلك بشكل أساسي لمساعدة الأسر التي تربي الأطفال على تخفيف أعبائها المالية.

بلغ عدد هذه البلديات 775 بلدية، وفقًا للمسح.

كما أصدرت الوزارة أيضًا تقديرًا بأن تكلفة توفير وجبات الغداء المدرسية المجانية في جميع أنحاء البلاد ستكلف حوالي 510 مليار ين سنويًا إذا تم تطبيق متوسط رسوم الغداء في مدارس المحافظات والبلديات في جميع أنحاء البلاد على المدارس الوطنية والخاصة.

واستنادًا إلى هذا التقدير ونتائج المسح، ستنظر الوزارة في وضع نظام لجعل وجبات الغداء المدرسية مجانية على مستوى البلاد.

وقد أجرت الدراسة الاستقصائية حول وجبات الغداء المدرسية في المدارس الابتدائية والإعدادية وغيرها من المدارس تماشيًا مع استراتيجية الحكومة لمعالجة انخفاض معدل المواليد، بهدف تحديد القضايا المتعلقة بخدمات الغداء المدرسي المجاني، مثل كيفية ضمان العدالة بين الطلاب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)