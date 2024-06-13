هوندا تطلق سيارة كهربائية جديدة في أكتوبر/ تشرين الأول

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة هوندا موتور يوم الخميس إنها ستطلق سيارة كهربائية صغيرة تجارية جديدة تسمى N-Van e في اليابان في 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتضع شركة صناعة السيارات اليابانية سيارة N-Van e كنموذجها الرئيسي لسوق السيارات الكهربائية المحلية، والتي تسيطر سيارة ساكورا الصغيرة التابعة لشركة نيسان موتور على حوالي 40% منها.

ويمكن لسيارة N-Van e أن تقطع حوالي 245 كيلومتراً بشحنة واحدة ويبدأ سعرها من حوالي 2.43 مليون ين. تم تطويرها استنادًا إلى سيارة N-Van التجارية الصغيرة، والتي تم طرحها للبيع في عام 2018.

وقال مسؤول في الشركة إن الطراز الجديد سيساعد هوندا على ”قيادة سوق السيارات الكهربائية الآخذة في التوسع حيث يظهر الطلب على المركبات التجارية القوية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)