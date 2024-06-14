مجلس النواب الياباني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تبنى مجلس النواب الياباني يوم الخميس قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأقر البرلمان الياباني القرار بأغلبية الأصوات بدعم من الكتلة الحاكمة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي وأحزاب المعارضة بما في ذلك الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني.

ويدعو القرار إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في غزة، ويقول القرار إن القتال هناك وضع حقوق الإنسان ”في وضع حرج“ يتسم بسقوط عدد كبير من الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال.

كما يطالب القرار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس ويعرب عن معارضته للعملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح، أقصى جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.

ويحث قرار مجلس النواب الياباني الحكومة اليابانية على العمل بجدية أكبر لتحقيق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالتعاون مع دول أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)