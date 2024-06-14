هوندا وميتسوبيشي تؤسسان شركة مشتركة لبطاريات السيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعلنت شركة هوندا موتور يوم الخميس عن تأسيس شركة مشتركة مع شركة ميتسوبيشي للتجارة العامة للعمليات المتعلقة ببطاريات السيارات الكهربائية.

ستتولى الشركة الجديدة إدارة حالة البطاريات بشكل مستمر وتحويلها إلى استخدامات أخرى بعد انتهاء فترة استخدامها في السيارات، مما يساهم في تعزيز الاستخدام المستدام للبطاريات على المدى الطويل.

سيبلغ إجمالي رأسمال الشركة 2 مليار ين، وسيتم توفير رأس المال مناصفة بين هوندا وميتسوبيشي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة عملها بشكل جدي عند إطلاق هوندا لسيارتها N-VAN e في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. كما ستقدم خطة لتوفير التكاليف باستخدام تكنولوجيا متطورة للتحكم في الطاقة، التي تتيح شحن البطاريات بكثافة خلال الساعات التي تكون فيها تكلفة الكهرباء أقل.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة المشتركة إلى استكشاف مجالات جديدة لاستخدام البطاريات بعد انتهاء عمرها الافتراضي في السيارات، مثل استخدامها في تخزين الطاقة للأغراض السكنية والتجارية، وكذلك في البنية التحتية للطاقة المتجددة. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المجتمع.

كما تعتزم الشركة المشتركة التعاون مع شركات أخرى ومعاهد بحثية لتطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير البطاريات وتحسين كفاءتها. هذا التعاون يهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)